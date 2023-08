Tenta di investire carabiniere Giovane finisce davanti al giudice

di Fabio Castori

Quando i carabinieri gli avevano intimato l’alt, lui, in sella a uno scooter rubato, aveva accelerato tentando di investire i militari e innescando una pericolosa fuga, durante la quale aveva travolto anche un ciclista. Alla fine era stato bloccato e trovato in possesso di una mannaia e un coltello. Protagonista della scorribanda un 25enne tunisino che, al termine delle indagini, è stato rinviato a giudizio.

Il giovane dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Tutto era iniziato quando gli uomini dell’Arma della stazione di Fermo, nel corso di uno specifico servizio teso alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, avevano intercettato nel centro di Porto Sant’Elpidio uno scooter che, quella stessa mattina, era stato rubato a Civitanova Marche.

I carabinieri avevano intimato l’alt al conducente del veicolo il quale, piuttosto che fermarsi, prima aveva tentato di investire i militari che volevano fermarlo e poi, non riuscendovi solo per la loro reattività, aveva imboccato a tutta velocità una strada in contromano, tentando la fuga. A causa della sua spericolata condotta di guida, però, il giovane aveva investito un turista in sella a una bicicletta, che percorreva regolarmente quel tratto di strada, causando la caduta di entrambi i mezzi a due ruote. Subito bloccato dai militari dell’Arma, era stato identificato. Il giovane, senza fissa dimora, era risultato già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’extracomunitario era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, di quelli proibiti. Nel bauletto portaoggetti dello scooter, invece, i militari avevano trovato occultata una mannaia. Sia il tunisino che il malcapitato turista erano dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Fermo per alcune ferite riportate nella caduta, fortunatamente senza grossi danni, tanto da essersela cavata rispettivamente con 7 e 5 giorni di prognosi. Dopo aver restituito lo scooter al legittimo proprietario, i carabinieri avevano fatto scattare la denuncia nei confronti del 25enne e avevano posto sotto sequestro la mannaia e il coltello rinvenuti. Contestualmente il giovane era stato anche sanzionato amministrativamente per aver guidato il veicolo senza aver mai conseguito la patente.