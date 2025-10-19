Tenta di rapinare una ragazza tedesca alla stazione, 39enne nei guai

Quando aveva visto che stava cercando di derubarla, aveva reagito in modo veemente e lo aveva aggredito per difendersi dalla rapina in corso. Non era stato sufficiente, però, perché lui l’aveva colpita violentemente, facendola finire in ospedale. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, il protagonista della tentata rapina, un 39enne di Fermo già noto alle forze dell’ordine, è stato rinviato a giudizio.

Il drammatico episodio si era consumato in un pomeriggio dell’ottobre scorso a Porto Sant’Elpidio e il malvivente era stato neutralizzato dopo l’intervento della polizia. Erano da poco passate le 17 quando il 39enne aveva avvicinato una ragazza tedesca nei pressi della stazione di Porto Sant’Elpidio. Ad un certo momento l’uomo aveva cercato di derubarla, ma c’era stata l’inaspettata reazione. Il rapinatore, invece di farsi intimorire, aveva reagito ancora più violentemente sferrando un violento pugno al viso della ragazza, che era caduta a terra tramortita.

Un passante che aveva assisto alla scena, aveva subito allertato il numero d’emergenza 112 e, sul posto, erano immediatamente intervenuti i poliziotti della squadra volante, che avevano bloccato il 39enne. Viste le condizioni della ragazza, che stava perdendo sangue, gli uomini della questura avevano chiesto l’intervento dei sanitari della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio che, dopo le prime cure sul posto, avevano trasportato la giovane tedesca al pronto soccorso dell’ospedale ‘Murri’ di Fermo. Qui i medici avevano effettuato gli esami di rito, con i quali avevano riscontrato lesioni multiple al capo e una sospetta frattura del naso, guaribili i 20 giorni.

Il 38enne fermano era stato invece condotto in questura per cercare di ricostruire l’episodio. L’uomo aveva negato il tentativo di rapina, spiegando che si sarebbe trattato di un malinteso da cui sarebbe scaturita una discussione e poi l’aggressione. Gli investigatori della questura, però, non erano stati convinti della veridicità della versione fornita dal 39enne.