Tenta il suicidio dopo una lite, salvato dai militari

Nella notte scorsa, i Carabinieri hanno svolto un intervento decisivo per salvare la vita di un uomo, il quale a margine di una discussione con la convivente aveva manifestato intenzioni suicide, allontanandosi dalla propria abitazione a bordo della sua autovettura. La donna, preoccupata per le condizioni del compagno, in piena notte ha immediatamente avvisato i Carabinieri, recandosi presso la Stazione di Fermo per segnalare la situazione e manifestare le sue apprensioni.

Il personale della Centrale Operativa ha quindi avviato una ricerca mirata e grazie alla collaborazione della compagnia assicurativa, che gestiva il segnale Gps del veicolo in uso all’uomo, si è riusciti a localizzare l’autovettura nella periferia di Monte Urano in una stradina sterrata di campagna. I carabinieri hanno trovato l’uomo nell’autovettura, con il motore acceso e con un tubo di gomma che riversava i gas di scarico venefici nell’abitacolo; il malcapitato già privo di sensi, era accasciato sul sedile.

Da ulteriori accertamenti è poi emerso che l’uomo aveva ingerito medicinali in dosi elevate, probabilmente nel tentativo di addormentarsi e alleviare il suo stato di angoscia. La tempestività e la caparbietà dei carabinieri, che in piena notte e senza indugio hanno istantaneamente attivato la richiesta di collaborazione all’agenzia assicurativa per ottenere la posizione del veicolo, motivata dall’ imminente pericolo di vita, hanno consentito di estrarre l’uomo dall’autovettura e salvarlo in tempo per essere soccorso; alcuni minuti di ritardo avrebbero portato a morte sicura.

L’uomo, soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Fermo dai sanitari del 118, intanto allertati dalla Centrale Operativa, è attualmente ricoverato e fortunatamente le sue condizioni non appaiono critiche e non è più in pericolo di vita.