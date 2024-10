Tentano di ripulire la tabaccheria

Hanno atteso il momento propizio per entrare in azione, ma qualcosa è andato storto: hanno così dovuto desistere e scappare, lasciando anche gli attrezzi da scasso sul posto. Se ne sono dovuti andare a mani vuote i componenti della banda che ieri notte hanno tentato di mettere a segno un furto alla tabaccheria Cardinali di viale Trento. L’allarme è scattato intorno alle 4,30 quando alla centrale operativa della questura è giunta la richiesta di intervento per alcuni movimenti sospetti. I poliziotti della squadra volante sono subiti giunti sul posto, ma i malviventi avevano già fatto perdere le tracce. Sul luogo del tentato furto, però, gli agenti hanno rinvenuto gli attrezzi da scasso abbandonati dalla banda prima della fuga. I ladri avevano già provato a tagliare, con un paio di tronchesi, la grata di una finestra laterale dell’attività commerciale ed erano pronti ad introdursi nei locali della tabaccheria. I movimenti sospetti notati da un residente e il tempestivo intervento della polizia, ha costretto i componenti della banda a fuggire in fretta dal luogo del furto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fermo. Gli investigatori della questura hanno subito avviato le indagini per dare un nome e un volto ai malviventi e, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno notato aggirarsi nei paraggi due giovani, più un’auto sospetta guidata presumibilmente dal terzo complice. Potrebbe essere la stessa banda che qualche ora prima aveva tentato di colpire in zona Salvano di Fermo. Anche lì alcuni residenti e il proprietario di un ristorante, hanno visto due giovani aggirarsi a volto scoperto in quella zona e, insospettiti, sono scesi in strada. Alla vista di quelle persone piuttosto determinate, i due giovani si sono dileguati dirigendosi verso le campagne adiacenti.

f. c.