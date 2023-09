Tentano il colpo in villa a Porto Sant'Elpidio: allarme fa fuggire i ladri

E’ stata una serata movimentata quella dell’altro ieri. Intorno alle 22,30, dei ladri hanno tentato il furto in una villa ma sono stati messi in fuga dall’allarme e dal sopraggiungere dei carabinieri; poco più tardi, due giovani sono stati derubati dello zaino lasciato in auto. Nel primo caso, l’abitazione presa di mira era alla Corva: i malviventi hanno smontato l0inferriata che protegge la finestra al piano terra, per poter entrare in casa. Peccato per loro che, all’esterno, erano presenti delle telecamere che hanno ripreso i loro movimenti e dalle quali è partito l’alert sia ai proprietari (in quel momento assenti) che alle forze dell’ordine il cui arrivo sul posto, ha costretto i ladruncoli alla precipitosa fuga, facendo perdere le loro tracce. Le indagini tuttavia proseguono perché, nonostante i malviventi avessero il volto travisato, le immagini delle telecamere potrebbero aver catturato particolari utili a individuarli. Sempre nella stessa serata, è stato messo a segno il furto di uno zaino, con tanto di portafogli, cellulare e documenti, lasciato nell’abitacolo dell’auto da due giovani che si sono allontanati per un quarto d’ora o poco più, per una breve passeggiata sul lungomare. Possibile che, anche in questo caso, la videosorveglianza possa fornire informazioni utili a rintracciare i responsabili.