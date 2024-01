Tentano il furto due volte in poche ore

Hanno atteso il momento propizio e, con il favore del buio, sono entrati in azione, senza poter però mettere a segno il colpo. Non paghi, dopo qualche ora dopo, nel pomeriggio e in pieno giorno, sono tornati per completare l’opera, ma anche questa volta è andata male perché è scattato nuovamente l’allarme. A finire del mirino dei ladri è stato lo stabilimento balneare Gio’ Mare situato in viale Trieste, sul lungomare nord di Porto Sant’Elpidio, all’altezza degli impianti sportivi polivalenti. Due i tentativi di furto nel giro di poche ore: se non è record, poco ci manca. "Sicuramente mi hanno tenuto d’occhio – spiega il titolare dello stabilimento – e quando mi hanno visto andare via, hanno pensato che di giorno non avrei attivato l’allarme e invece l’ho fatto".