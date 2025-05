Tentano la truffa del falso incidente stradale, ma la donna non ci casca

Tentano la truffa del falso incidente stradale inscenato da falsi carabinieri, ma la donna di circa 75 anni non cade nella trappola. E’ accaduto ieri poco dopo le 12 a Montappone, quando la donna che vive insieme al marito, che al momento non era in casa, è stata raggiunta da una telefonata dai toni molto allarmistici. Presentandosi come un maresciallo dei carabinieri, l’uomo avrebbe raccontato alla 75enne che il figlio mentre stava andando a lavoro a bordo della sua auto era rimasto coinvolto in un grave incidente in cui avevano perso la vita madre e figlio che erano a bordo di una seconda vettura. A causa dell’incidente il figlio rischiava il carcere e che quindi era necessario del denaro per istruire una pratica ed evitare il carcere e che presto sarebbe stata ricontattata. Una telefonata sconvolgente. Una volta terminata la conversazione la donna ha provato a chiamare il figlio, ma sia il cellulare, sia il telefono fisso in quel momento erano isolati. La signora però è riuscita a mantenere il sangue freddo, è uscita di casa ha raggiunto i vicini chiedendo di poter fare una telefonata e quando la donna ha sentito la voce del figlio che rassicurava della situazione, ovvero che si trovava regolarmente a lavoro e che l’auto era nel parcheggio, la donna si è finalmente tranquillizzata. A rendere la cosa più anomala, il fatto che ieri mattina il figlio della signora aveva preso la berlina perché doveva andare dal meccanico per un controllo, anche questo elemento ha contribuito a rendere tutto più credibile. Alla fine però è stato il figlio a contattare i carabinieri di Montegiorgio per denunciare l’accaduto. a.c.