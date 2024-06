Tentativi di furto e scassi maldestri. Segnalazioni dagli chalet alle case

I carabinieri con l’arrivo della stagione estiva hanno intensificato l’attività di contrasto, ottenendo subito ottimi risultati operativi. A Porto Sant’Elpidio i militari, hanno denunciato un anconetano di 37 anni, responsabile del tentativo di furto ai danni di uno chalet del lungomare fermano. Il maldestro ladro non è riuscito nel suo intento, ma ha provocato un danno di circa 500 euro. I carabinieri di Montegranaro hanno invece denunciato un pakistano di 40 anni, in Italia senza fissa dimora e irregolare. L’uomo, introdottosi all’interno del giardino di un’abitazione protetta da un sistema di videosorveglianza, è stato prontamente fermato dai militari intervenuti a seguito della segnalazione del proprietario di casa. Il pakistano oltre alla denuncia per il tentato furto dovrà presentarsi presso la questura di Fermo per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. I carabinieri di Porto San Giorgio invece, durante il controllo ad un cittadino del Pesarese di 50 anni, gravato da precedenti per furto, hanno rinvenuto nella sua autovettura un giravite della lunghezza complessiva di 33 centimetri, del quale l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. Il 50enne è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso. Il ruolo svolto dai Carabinieri nella salvaguardia della sicurezza e nell’azione di contrasto alla criminalità resta di fondamentale importanza per la tutela della gente e per il mantenimento dell’ordine pubblico. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare ogni episodio sospetto al numero di emergenza 112 e supportare l’azione di tutela della legalità che quotidianamente impegna tutti gli uomini delle forze dell’ordine.

fab.cast.