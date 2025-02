Sta assumendo contorni inquietanti la massiccia quantità di tentativi di truffe telefoniche che si stanno verificando in questi giorni nel fermano, che non hanno risparmiato Sant’Elpidio a Mare. Qui, di casi se ne sono verificati parecchi, fortunatamente ogni tentativo di truffa è stato sventato ma, dopo aver avvisato i carabinieri e le forze dell’ordine in generale, l’allarme e l’invito a prestare attenzione e non rispondere a telefonate con numeri sconosciuti, sono stati diramati rapidamente sulle chat del Controllo di Vicinato.

Le modalità di azione sono sempre le stesse: chiamano un numero fisso, o anche i cellulari, informando di incidenti che sarebbero accaduti a persone care, che siano figli, nipoti e sollecitando la necessità di dare somme di denaro o oggetti preziosi per chiudere la vicenda senza incappare in ulteriori e ben più serie conseguenze.

Un signore che ha ricevuto la telefonata di questo tenore, si è affrettato a sincerarsi delle condizioni del nipote, riuscendo a contattarlo prima che il suo telefono venisse bloccato o tenuto artatamente occupato con chiamate a ripetizione dei truffatori), sventando così il tentativo di estorcere del denaro. Scoperto il raggiro, sono stati subito allertati i militari della locale stazione.

E’ anche accaduto che truffatori, al telefono, si siano spacciati per carabinieri o marescialli di Fermo o di Sant’Elpidio a Mare, per indurre i malcapitati, soprattutto anziani, a cadere nella trappola, dopo averli pressati e impauriti sulla sorte di un loro caro coinvolto in un fantomatico sinistro.

L’invito rivolto dalle forze dell’ordine e dalla Polizia Locale, puntualmente veicolato sui gruppi di Controllo di Vicinato, è stato di non rispondere a queste chiamate, di non dare informazioni personali, e soprattutto, di non rivelare di essere soli in casa.