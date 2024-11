Tentativi di truffe telefoniche in diversi Comuni della media Valtenna

Numerose chiamate truffa negli ultimi giorni sono piombate nell’entroterra Fermano, l’obiettivo raggirare persone anziane. Sono diverse le segnalazioni negli ultimi giorni che hanno interessato diversi comuni della media Valtenna, chiamate telefoniche a telefoni fissi sempre indirizzate a persone anziane che spesso vivono da sole in casa, le forze dell’ordine invitano a fare attenzione e segnalare qualsiasi chiamata insolita. Nella maggior parte dei casi si è trattato del raggiro del finto incidente capitato ad un familiare. Stando a quanto raccontato dalle potenziali ‘vittime’, è arrivata una chiamata dai toni molto concitati da una persona che si è presentata come in maresciallo dei carabinieri, che aveva annunciato un fatto gravissimo accaduto ad un familiare, sullo sfondo della telefonata rumori e conversazioni con apparenti colleghi. La chiamata viene poi troncata, probabilmente anche questa una strategia per indurre la vittima in uno stato di agitazione. Pochi minuti più tardi arriva una seconda chiamata dello stesso tono, in cui viene indicato che il figlio o la figlia, ha subito un grave incidente e che rischia di finire in carcere e per evitarlo bisogna pagare un legale che passa a casa. Nei casi che ci sono stati segnalati gli anziani, hanno avuto la prontezza di chiamare i carabinieri, quelli reali, che hanno fornito rassicurazioni spiegando che si trattava di una truffa. L’invito è quello di prestare attenzione a chiamate insolite e di segnalare immediatamente questi episodi alle forze dell’ordine oppure ai familiari.

a.c.