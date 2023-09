Tentativo di Furto alla Scuola Marconi-Rodari a Porto Sant'Elpidio

Volevano mettere a segno un furto alla scuola ’Rodari Marconi’, ma quando si sono resi conto che non c’era nulla da rubare, se ne sono andati lasciando dietro di loro i danni procurati per introdursi nello stabile. I ladri hanno infatti forzato una porta e sfondato un vetro. I malviventi sono entrati in azione ieri notte e, come detto, si sono introdotti nei locali della scuola senza trovare nulla che potesse interessare loro. Non hanno rubato nulla – spiega l’assessore alla polizia municipale Enzo Farina – ma purtroppo hanno provocato danni allo stabile. Il Comune si è già attivata per sistemare gli infissi danneggiati e per la ripartenza delle lezioni non ci saranno problemi". A fare l’amara scoperta ieri mattina, è stato il collaboratore scolastico che, in mattina, si è recato a scuola in vista della riapertura. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili urbani, che hanno fatto subito scattare le indagini.