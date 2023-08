Tentato colpo in pizzeria Finiscono in manette i tre giovani rapinatori

Alla fine è scattato l’arresto per i tre componenti della banda di rapinatori che sabato scorso hanno tentato un colpo nella pizzeria Sabrina di contrada Girola. I poliziotti della squadra mobile, nella giornata di ieri, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misure cautelari, emessa dal tribunale di Fermo su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre giovani, un ragazzo e una ragazza di Macerata e uno di Fermo, resisi responsabili del reato di tentata rapina aggravata in concorso. La vicenda trae origine dall’episodio accaduto nella giornata di sabato pomeriggio allorquando, sulla linea di emergenza era giunta la segnalazione di un tentativo di rapina, compiuto da tre giovani italiani, ai danni del proprietario di una pizzeria di Fermo. Nello specifico uno dei tre soggetti, con volto travisato ed armato di coltello, aveva fatto accesso all’interno dell’attività commerciale con l’intento di compiere una rapina, proposito che non era andato a buon fine grazie anche alla prontezza della titolare della pizzeria che era riuscita a mettere in fuga il rapinatore, il quale si era allontanato a bordo di un’utilitaria con targa coperta da un telo dove ad attenderlo c’erano gli altri due complici.

Raccolta la segnalazione, la centrale operativa della questura aveva immediatamente diramato la nota agli equipaggi di polizia presenti sul territorio, due pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e due pattuglie della squadra mobile. Gli agenti si erano messi immediatamente alla ricerca del veicolo, individuandolo poco dopo, all’interno del parcheggio del un centro commerciale Il Girasole di Campiglione di Fermo, senza nessuno a bordo. Fondamentale all’individuazione del veicolo era stato anche il contributo di due testimoni. Era stata dunque posta in essere un’attività di appostamento ad opera dei poliziotti in borghese, in attesa che i malviventi facessero ritorno. Quando i poliziotti li avevano avvistati nei pressi del mezzo, li avevano sottoposti a una perquisizione personale e veicolare che aveva permesso di rinvenire il coltello utilizzato per compiere la tentata rapina e i capi di abbigliamento utilizzati dalla persona che, materialmente, aveva fatto irruzione in pizzeria. Il giovane, nel tentativo di sfuggire alle ricerche, si era nel frattempo cambiato d’abbigliamento.

Fabio Castori