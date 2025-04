Tentato colpo nel calzaturificio Ely Factory: a processo membro della banda

Avevano atteso il momento propizio e, in modo fulmineo, con un piano sicuramente studiato a tavolino, si erano introdotti nel calzaturificio Ely Factory per svaligiarlo. Avevano dovuto però fare i conti con il sofisticato sistema d’allarme e il tempestivo intervento del titolare, quindi con quello dei carabinieri, che erano riusciti a sventare il furto e a catturare uno dei componenti della banda, un 36enne di origini pugliesi. Il malvivente, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio per furto aggravato in concorso.

Il blitz nel calzaturificio, situato nella zona industriale Villa Luciani, aveva preso il via intorno alle due di notte, nel maggio scorso, e i banditi, per introdursi nello stabile, avevano forzato le porte d’ingresso. Nonostante avessero cercato di manomettere il dispositivo antiintrusione, qualcosa era andato storto e il sistema d’allarme era scattato quando i malviventi erano già dentro nella sede del calzaturificio. Sul posto era subito intervenuto il titolare dell’azienda, insieme agli agenti della vigilanza privata e contestualmente i carabinieri di Montegranaro, che erano riusciti ad arrestare uno dei componenti della banda mentre tentava la fuga.

Altri due malviventi incappucciati erano invece riusciti a fuggire, probabilmente con l’aiuto di un complice che li attendeva in auto nelle vicinanze dello stabile. L’arrestato era stato condotto nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Fermo e, poche ore dopo, il gip aveva convalidato l’arresto. Gli investigatori dell’Arma avevano avviato subito le indagini per dare un nome e un volto agli altri componenti della banda che erano riusciti a fuggire e che, quasi certamente, erano riusciti a raggiugere la Puglia, loro probabile luogo di origine e base logistica.

I carabinieri hanno sempre sospettato ci fosse un collegamento tra le auto incendiate, poco prima del colpo, a Fermo e a Porto Sant’Elpidio, non escludendo l’ipotesi che potesse trattarsi di un diversivo. Un’ipotesi però ancora non dimostrata.

Fabio Castori