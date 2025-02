Tentato furto di gasolio: preso

I carabinieri dimostrano ancora una volta la loro efficienza nell’azione di contrasto ai reati predatori. A conclusione di accertamenti avviati a seguito di una querela formalizzata da un residente, i militari hanno infatti identificato e denunciato un pregiudicato algerino di 28 anni, per il reato di furto aggravato. Il giovane è stato identificato grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza dell’ipermercato Oasi, dove, alcune settimane fa, si era impossessato con destrezza di una borsa contenente circa 300 euro, che la vittima aveva appoggiato sul bancone delle casse.

In un altro intervento, sempre a Porto San Giorgio, i militari dell’Arma hanno concluso le indagini avviate a seguito della segnalazione di un altro residente, denunciando alla Procura un pugliese di 52 anni, anch’egli pregiudicato, per tentato furto e danneggiamento. Il malvivente era stato sorpreso all’interno di una ditta di Marina Palmense di Fermo, in possesso di tubi, avviatore e taniche vuote, attrezzatura necessaria per l’aspirazione del gasolio dai mezzi pesanti presenti. Alla vista del proprietario, l’uomo si era dato alla fuga, dopo aver creato un varco tagliando la recinzione metallica della sede della ditta.