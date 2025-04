Tentato omicidio, la procura dà l’ok alla concessione dei domiciliari

La Procura di Ascoli ha espresso parere favorevole alla concessione degli arresti domiciliari presentata dai legali di Danilo Rotini, 20enne di Montefortino, in carcere perché accusato del tentato omicidio di un amico, un 21enne di origini cilene, avvenuto il 26 luglio 2024 ad Amandola. Dopo otto mesi di detenzione carceraria, secondo gli avvocati Massimo Comini e Olindo Dionisi non ci sarebbero più necessità di una misura cautelare così severa, per cui hanno chiesto i domiciliari, con eventuale applicazione del braccialetto elettronico.

Il giudice delle indagini preliminari Barbara Caponetti prenderà una decisione entro lunedì prossimo. Nell’udienza di ieri la dottoressa Isa De Lauretis ha confermato che "all’epoca dei fatti Danilo Rotini non era affetto da infermità mentali rilevanti ai fini forensi; pertanto non si ritiene compromessa la capacità di intendere e la capacità di volere".

La psichiatra e dirigente medico del dipartimento di Salute mentale di Teramo ha effettuato la perizia su incarico del giudice nell’ambito del processo che si celebra con rito abbreviato e che verrà discusso la prossima udienza, fissata per il 4 giugno. De Laurentis ha anche accertato che allo stato attuale le condizioni psichiche di Rotini "non compromettono la capacità di partecipare coscientemente e utilmente al processo". Nel procedimento è parte civile il padre della vittima, assistito dall’avvocato Emiliano Carnevali.

p. erc.