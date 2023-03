Tentato omicidio a Lido Tre Archi (Fermo), chiesti 50 anni per la banda criminale

L’inquietante episodio si è consumato la notte del 5 giugno 2013 in un condominio di via Mattarella, nel quartiere di Lido Tre Archi: le indagini dei carabinieri hanno portato al processo cinque persone

Fermo, 18 marzo 2023 – La pubblica accusa ha chiesto 50 anni di carcere per i cinque componenti della banda finiti sotto processo per la spedizione punitiva, in cui avevano inseguito fino in casa le due vittime per poi esplodergli contro diversi colpi di pistola. Prima di emettere la sentenza, però, i giudici del Collegio penale del tribunale di Fermo, dopo la Camera di Consiglio, hanno deciso di ascoltare nuovamente l’ufficiale dei carabinieri, che aveva condotto le indagini all’epoca dei fatti, per il riconoscimento delle voci presenti nelle intercettazioni telefoniche e per stabilire di chi fossero le utenze dei cellullari finiti nel mirino degli investigatori. Nel corso dell’udienza, il militare dell’Arma ha confermato quanto già dichiarato, attribuendo le voci agli imputati finiti sotto processo. I cinque, difesi dagli avvocati Giuliano Giordani, Ombretta Cognigni e Maurizio Cacaci, sono stati chiamati a rispondere di duplice tentato omicidio in concorso. La richiesta del pm, Alessandro Pazzaglia, è stata avanzata nel corso della requisitoria. Nello specifico le pene più alte si riferiscono ai due personaggi di spicco della banda, un fermano e un napoletano, per i quali sono stato chiesti rispettivamente 14 anni e 11 anni e sei mesi. Nove anni e sei mesi e...