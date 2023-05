Tentato omidicio a Lido Tre Archi: tutti assolti. Ecco perché

Fermo, 14 maggio 2023 – Tutti assolti per insufficienza di prove. L’unico colpevole accertato è nel frattempo deceduto, quindi non è stato perseguibile. Si è concluso in questo modo il processo ai cinque componenti della banda finiti alla sbarra per la spedizione punitiva, in cui avevano inseguito fino in casa le due vittime per poi esplodergli contro diversi colpi di pistola. Si tratta di: Anthony Gatto, un fermano di 34 anni originario di Napoli; Ferdinando Di Perna, 53enne di Fermo; Enrico Manzella, 51 anni, di San Benedetto del Tronto; Nelu Claudiu Ciucur, 46enne di origini romene, residente a Porto Sant’Elpidio, e Luminita Dumitrescu, 52 anni, di San Benedetto, anche lei di origini romene. Il sesto imputato Saber Abd El Malek, un tunisino di 35 anni residente a Fermo, l’unico ad essere stato riconosciuto dalle vittime, è deceduto in carcere per suicidio. I cinque, difesi dagli avvocati Maurizio Cacaci, Marianna Valentini Mucci, Giuliano Giordani e Ombretta Cognigni, erano stati chiamati a rispondere di duplice tentato omicidio in concorso. Per loro il pm Alessandro Pazzaglia aveva chiesto 43 anni di carcere complessivi.

Il Collegio penale, dopo la Camera di Consiglio ha ritenuto, però, di non avere prove a sufficienza per dichiarare gli imputati colpevoli oltre ogni ragionevole dubbio e li ha assolti. L’inquietante episodio si era consumato la notte del 5 giugno 2013 in un condominio di via Mattarella, nei pressi dei giardini del quartiere di Lido Tre Archi. Erano da poco passate le quattro quando alcuni uomini, uno con il volto coperto da un passamontagna, si erano recati nei pressi l’abitazione al piano terra dove vivevano due tunisini. Una volta di fronte al loro appartamento avevano fatto cadere a terra la moto dei nordafricani, che, attirati dal rumore, erano subito usciti.

Quando si erano trovati di fronte a quelle persone, uno dei quali con una pistola in pugno, i due tunisini, visto il pericolo imminente, avevano cercato scappare, rifugiandosi in casa, ma erano stati inseguiti dall’aggressore armato. I nordafricani, una volta nell’appartamento, per salvarsi dalla morte certa, avevano cercato di chiudersi in camera: il braccio dell’aggressore era rimasto incastrato nella porta e l’uomo con in pugno la pistola aveva iniziato a sparare. Poi si era recato all’esterno ed aveva esploso alcuni colpi contro la finestra. Nel gettarsi a terra per evitare i proiettili, uno dei tunisini era rimasto ferito, riportando una ferita alla testa. L’extracomunitario era stato immediatamente trasportato al pronto soccorso di Fermo.