Terminati i lavori per l’illuminazione a Gabbiano: strade più sicure

Terminata a Gabbiano di Montegiorgio una lunga strada in cui sono dislocate diverse famiglie a attività produttive a confine con Francavilla d’Ete, una nuova linea di pubblica illuminazione completamente autonoma. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento ministeriale del valore di 70.000 euro, che ha consentito di istallare corpi illuminanti di ultima generazione a risparmio energetico. "Erano circa 50 anni che i residenti di contrada Gabbiano chiedevano un intervento – racconta l’assessore ai lavori pubblici, Alan Petrini – qui ci sono attività produttive e famiglie, ma la strada viene utilizzata anche da mezzi per accorciare il percorso di collegamento fra le provincie di Macerata e Fermo. La strada era al buio e finalmente siamo riusciti ad avere un finanziamento specifico che ci ha consentito di dare seguito all’impegno che quest’amministrazione in campagna elettorale si era assunto. I lavori sono stati a costo zero per l’amministrazione e hanno previsto l’istallare di circa 15 pali di illuminazione di ultima generazione completamente autonomi. Non essendoci la linea elettrica a terra ogni palo è dotato di un panello fotovoltaico che accumula energia di giorno e la rilascia di notte, essendo le lampade a led a basso consumo la luminosità resta costante e non andrà neppure ad influire sui costi della bolletta". I lavori migliorano la linea di pubblica illuminazione con un occhio di riguardo all’ambiente. "Negli ultimi anni abbiamo provveduto a stralci all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione – conclude Petrini – sostituendo i vecchi corpi illuminati con lampade a led, inoltre questo intervento consentirà di migliorare la sicurezza lungo contrada Gabbiano aumentando la visibilità per i mezzi in transito e per i pedoni".

a. c.