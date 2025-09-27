Terra nostra, laboratori ed eventi pensati a misura dei più giovani

Fermo crede nei giovani: al via il progetto Terra Nostra, una iniziativa che si propone di guidare i ragazzi alla scoperta del proprio talento, gestendo anche le emozioni. La Regione finanzia laboratori creativi, eventi e attività culturali in collaborazione con il Comune di Fermo e una rete di partner locali.

Il progetto, dal titolo Terra Nostra – Trame creative per esprimere emozioni e scoprire talenti, è stato presentato dall’Associazione giovani territorio e cultura con una rete di partner qualificati e il sostegno del Comune di Fermo: "Un progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere il protagonismo giovanile, sviluppare competenze artistiche, digitali e culturali e creare nuove occasioni di socializzazione e crescita", spiegano i referenti del progetto.

Attraverso vari laboratori tra cui quelli di dizione, podcast, fotografia, cinema, teatro e piccoli eventi i giovani del Fermano avranno l’opportunità di raccontare e scoprire il territorio e di valorizzarne le identità locali con creatività e nuove forme espressive per poter essere protagonisti del presente e del futuro.

Le attività si svolgeranno in diversi Comuni del territorio (Fermo, Petritoli, Porto San Giorgio, Amandola, Monte Rinaldo, Montefalcone Appennino, Campofilone, Torre di Palme) e coinvolgeranno direttamente i giovani tra i 14 e i 35 anni.

"Un ringraziamento speciale va al Comune di Fermo, al Sindaco Paolo Calcinaro e agli assessori Lanzidei e Scarfini, che hanno creduto nelle proposte progettuali, condividendole e supportandole concretamente. La loro partecipazione conferma ancora una volta il ruolo di Fermo come capoluogo, capace di mettere a disposizione servizi e opportunità per tutto il Fermano".