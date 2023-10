Terrazzo panoramico. Ristrutturazione da 795mila euro

Sono iniziati già da qualche settimana i lavori per la ristrutturazione del terrazzo panoramico intorno alle mura del centro storico di Monte Vidon Corrado, un luogo di ritrovo frequentato specialmente nella bella stagione da residenti e visitatori. L’opera è stata finanziata con i fondi Pnc (Piano nazionale investimenti complementari), per un valore complessivo di 795.000 euro, e probabilmente sarà terminata entro la primavera del 2024. "Teniamo molto al rifacimento di questo terrazzo per più motivi – spiega il sindaco Giuseppe Forti –, in primo luogo per recuperare una struttura che, a seguito degli anni e di agenti atmosferici, presentava alcuni problemi anche di infiltrazione. Inoltre la terrazza panoramica si trova praticamente di fronte a uno degli accessi del centro storico, un passaggio obbligato per chi viene a visitare il paese, la Casa museo e il Centro studi Osvaldo Licini. Infine, questo terrazzo rappresenta una preziosa struttura per varie finalità, oltre a offrire una spettacolare visione della vallata fino ai Sibillini, in primavera e soprattutto in estate e molto frequentato sia da residenti che turisti e spesso ospita anche delle manifestazioni. Per questi motivi era importante recuperarlo. I lavori sono iniziati già da qualche settimana, e stanno procedendo speditamente. Si tratta di rimuovere tutto il selciato, sistemare tutta la copertura e rifare l’impermeabilizzazione e quindi risistemare i mattoncini. Nell’intervento sono previste anche alcune migliorie al parcheggio e al parco adiacente al terrazzo stesso. La consegna dei lavori è prevista entro 6 mesi, ma andando incontro all’inverno è facile ipotizzare che le condizioni meteo avverse possano in qualche modo rallentare la ditta, ma comunque l’opera sarà riconsegnata entro la primavera del prossimo anno".

Alessio Carassai