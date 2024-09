Terrecotte e ceramiche. Ecco il video ‘La terra dei vasai’

Pubblico numeroso per la presentazione del video dal titolo ‘La terra dei vasai’, volto a valorizzare la vocazione storica del paese famoso per le terrecotte e ceramiche. Il video, realizzato da ‘Marche video’ è l’epilogo di ricerche storiche avviate lo scorso aprile, con testimonianze e racconti mirati alla ricostruzione del percorso temporale che abbraccia oltre 150 anni di stretto legame tra Montottone e i vasai che la abitavano ed abitano. A potare la voce dell’origine della lavorazione della terracotta, fino all’età odierna, la famiglia Bozzi, oggi impegnata nell’arte artigianale della ceramica, quale vocazione mai interrotta nel passaggio generazionale. La presentazione del video si è tenuta nella sala consiliare del Comune ed ha visto la condivisione di momenti densi di emozioni. A toccare i cuori di tanti, la testimonianza della quasi centenaria Palma Monaldi che nel documentario racconta gli antichi usi della terracotta. Il video infatti, riporta al presente le origini che hanno ispirato tanti artigiani alla specifica lavorazione, gli utilizzi domestici e in agricoltura delle terrecotte, richiestissime fino all’avvento della plastica. Il documentario prosegue illustrando la pratica delle decorazioni e la ricercatezza di oggetti artigianali oggi prodotti dai vasai. "Un pomeriggio di grandi emozioni per tutti – commenta il sindaco Gianni Carelli – che ha riportato alla memoria la vocazione del nostro paese, raccontata con immagini bellissime dei nostri paesaggi e della comunità. Un lavoro prezioso che narra il passato, quando le terrecotte erano parte integrante della vita quotidiana, proiettandolo al presente attraverso la riscoperta del valore dell’artigianalità che racchiude il senso della creatività, dell’originalità e unicità di un prodotto". Nel segno della valorizzazione di queste origini, il mese prossimo partiranno i corsi per ceramisti, che si terranno nei locali ristrutturati dal Comune grazie ai finanziamenti del Gal Fermano. Paola Pieragostini