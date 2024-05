Terreno a Fonte di Mare per l’edilizia popolare

E’ stato pubblicato ieri all’albo pretorio del Comune, il bando per la cessione di un lotto di terreno di 1450 metri quadrati, in zona Fonte di Mare, da destinare all’edilizia economica e popolare. Una iniziativa di cui aveva accennato l’assessore alle politiche sociali, Marco Traini e che rientra tra le diverse azioni proposte dall’amministrazione e mirate a dare risposte in tempi più o meno brevi, al problema casa, sempre molto sentito in città. Il corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà è stato fissato in 175mila euro e l’assegnatario dovrà procedere alla realizzazione, a proprio carico, del completamento delle opere di urbanizzazione primaria. Possono partecipare alla formazione della graduatoria l’Iacp, Comune o altri enti pubblici che operano nel settore dell’edilizia economica e popolare, cooperative edilizie o loro consorzi, privati singoli o riuniti in gruppo purché in possesso di specifici requisiti (fissati nel bando). "E’ un provvedimento importante – commenta infatti Traini – perché porterà alla costruzione di nuovi alloggi a costi sostenibili". Traini ricorda infine che il 25 maggio scade il termine per essere inseriti nella nuova graduatoria di accesso alle case popolari.