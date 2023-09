Terreno all’asta, Gabrielli batte il Comune

La società Gabrielli si è aggiudicato all’asta online l’appezzamento di terreno sito nei pressi del palazzetto dello sport sul quale l’amministrazione comunale aveva messo gli occhi per trasferirvi l’ecocentro, attualmente ubicato a sud di fronte alla degradata ex lavanderia industriale Cossiri. All’asta, però, a cui il Comune è intervenuto tramite la partecipata San Giorgio Distribuzione, ha dovuto cedere il passo alla migliore offerta della Gabrielli. Non è dato sapere cosa quest’ultima intenda fare con di quel frustolo di terreno, mentre il Comune potrebbe intavolare con essa una trattativa per cercare di far rientrare dalla finestra quello che ha perduto per la porta, vale a dire il luogo considerato il più adeguato per lo svolgimento di un servizio delicato ed importante quale quello dell’ecocentro. L’esecuzione dell’asta online è stata decisa dal curatore dei beni della società fallita Cosmo di cui il terreno fa parte. L’oggetto dell’evidenza pubblica è stato presentato così: "Trattasi di appezzamenti di terreno siti in prossimità del palazzetto dello sport. La posizione altimetrica è elevata rispetto a quella del tessuto edificato adiacente, con vista panoramica e nelle immediate vicinanze alle principali arterie di comunicazione".

Superficie 17.424 metri quadri. Prezzo base 39.470,00 euro. Così sono andate le cose. Ma, come già accennato, non è detto che per il Comune quell’area sia sfumata del tutto: trattando infatti con la stessa Gabrielli potrebbe creare le condizioni per acquisirla in seconda battuta.

Del resto la suddetta società è talmente interessata alla delocalizzazione dell’ecocentro da dichiarare la messa a disposizione per essa di 100.000 euro da considerarsi come opera compensativa nell’attuazione della ZPU 8, che è la zona a progettazione unitaria del quartiere sud, di assoluto rilievo anche per il fatto di ricomprendere l’ingresso principale alla città, al momento impresentabile. Soprattutto per la presenza della ex lavanderia industriale che versa in uno stato di assoluto degrado. E’ stata acquistata anch’essa dalla Gabrielli la quale ha manifestato l’intento di dare seguito alle previsioni della ZPU8 migliorandone l’attuazione con il recupero di tutte le zone degradate, a cominciare dalla stessa ex lavanderia. Condizione imprescindibile al suo progetto il trasferimento altrove dell’ecocentro, la cui ubicazione e il tipo di attività svolto sono incompatibili con il recupero a commerciale o a direzionale della ex lavanderia.

Silvio Sebastiani