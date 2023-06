Terrenzi si riduce l’indennità Da 1.800 euro ne prende 56

Da quando è salito sullo scranno più alto del consiglio comunale, l’ex sindaco Alessio Terrenzi ha deciso di ridursi l’indennità che gli spetta nel ricoprire tale ruolo. Una riduzione del 97% che fa sì che, anziché i 1863 euro che gli spetterebbero per la sua funzione, a fine mese si mette in tasca neanche 56euro (55,89 euro per la precisione. "Da quando si è insediata la nuova amministrazione (ormai un anno fa, ndr) solo per qualche mese ho percepito la somma per intero perché vanno seguite delle procedure che richiedono tempo – spiega - ma poi l’indennità è stata ridotta. Perché il 97% e non il 100%? Perché ci sarebbero stati dei problemi di carattere contabile per gli uffici". "D’altra parte – ammette con tranquillità - l’impegno che mi viene richiesto non è poi così gravoso per cui non mi sembrava opportuna una indennità simile". L’aver rinunciato a una cospicua somma mensile, significa che quelle somme restano nella disponibilità dell’ente: "Attraverso una variazione di bilancio potranno essere destinati ad altro, per un progetto interessante per la città di cui dirà il sindaco Pignotti a tempo debito (entro la fine dell’anno, ndr). Io dico solo che riguarderà le scuole". Restano intere le indennità degli altri amministratori: 4.140 euro per il sindaco Alessio Pignotti; 2.277 euro per il vicesindaco Roberto Greci; 1863 euro per gli assessori Michela Romagnoli, Claudia Bracalente e Paolo Maurizi, mentre Stefano Pezzola percepisce 931,50 euro (il 50%, essendo impiegato in altro Comune).