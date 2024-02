Scacco alla rete del terrorismo islamico: due arresti nel Fermano

Fermo, 21 febbraio 2024 – La rete del terrorismo islamico passa anche per il Fermano dove sono stati arrestati due giovani tunisini e dove è stato espulso un terzo nordafricano. Il nostro territorio, infatti, è stato oggetto delle perquisizioni a tappeto scattate ieri mattina all’alba per sgominare la rete dei contatti che Abdessalem Lassoued, autore dell’attentato del 16 ottobre scorso a Bruxelles, aveva in Italia.

Il tunisino, che uccise brutalmente due tifosi svedesi gridando "Allah akbar", era infatti transitato dal nostro Paese, dove aveva vissuto dal 2012 e il 2016. E qui, secondo gli investigatori, aveva delle conoscenze anche nel Fermano riconducibili alla sua cerchia virtuale del terrore. Così, i poliziotti della Digos di Bologna, coordinati dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione, in collaborazione con i carabinieri del Ros di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un decreto di perquisizione nei confronti di diciotto persone considerate vicine a Lassoued e al mondo dell’integralismo islamico.

Le perquisizioni, disposte da un decreto del procuratore distrettuale di Bologna, Giuseppe Amato e dal pm Stefano Dambruoso della dda di Bologna, riguardano 18 persone, tutte di origine nordafricana, di cui due, si tratta di giovani tunisini, vivono proprio accanto alle nostre case, in quella provincia di Fermo che ancora tutti considerano un’isola felice.

Perquisizioni anche nella provincia di Macerata. Gli altri blitz sono scattati invece nelle province di Bologna, Brescia, Como, Ferrara, Lecco, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento e Udine.

I presunti terroristi sono tutti appartenenti alla cerchia relazionale virtuale di Lassoued e risultano titolari di profili social con contenuti tipici dell’estremismo di tipo religioso. Gli sviluppi delle indagini, oltre ai due tunisini domiciliati nel Fermano, hanno permesso di individuare altri fiancheggiatori, tra cui un nordafricano residente a Porto Sant’Elpidio, per il quale è stato definito l’iter di espulsione dall’Italia, mentre per altri si sta verificando la regolarità.

Gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo, ma il blitz odierno ha portato ad una svolta importante, che potrebbe far emergere scenari ancora più inquietanti sulla rete terroristica che fa capo a Lassoued. Si tratta di elementi raccolti durante le perquisizioni che potrebbero aprire nuove piste e nuovi collegamenti, in particolare nel triangolo delle province di Fermo, Macerata e Teramo. Ora bisognerà attendere gli sviluppi dell’inchiesta e vedere se in futuro saranno effettuati ulteriori fermi oppure l’indagine si fermerà con le 18 persone arrestate ieri mattina.