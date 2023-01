"Terza corsia, il progetto deve essere allargato"

"Se la politica miope seguiterà a parlare solo della terza corsia da Porto Sant’Elpidio a Pedaso, lasciando al suo destino il tratto più a sud che costituisce il vero disagio e il vero pericolo per gli utenti, continuerà ad essere complice di tutto quello che accadrà". L’ex sindaco e consigliere comunale del Pd, Nicola Loira, polemizza con durezza di fronte all’ennesimo incidente avvenuto sull’autostrada venerdì notte tra Grottammare e San Benedetto del Tronto e in cui ha perso la vita Samuele Cotechini, 45 anni di Porto San Giorgio: "Questo evento nefasto – dice Loira – ripropone drammaticamente il tema della inadeguatezza e pericolosità del tratto sud della A14. Il tratto Pedaso-Grottammare è interessato da un’infinità di lavori che comportano file interminabili per gli automobilisti e possono costituire anche la causa di gravi incidenti. Alla fine dei lavori sarà un’autostrada rispondente da un punto di vista formale alle norme di sicurezza, ma pur sempre inadeguata alle esigenze di traffico, lontana dagli standard dei Paesi più moderni e comunque pericolosa". Secondo l’ex primo cittadino, il tratto autostradale in questione, ricadente in parte nella Provincia di Fermo, interessa i territori confinanti, in primis quelli di Fermo e Porto San Giorgio: sia perché tanti residenti delle due città lo frequentano per lavoro, sia perché nel caso di interruzione della circolazione per lavori o incidenti, il traffico, compreso quello pesante, si riversa sulle strade statali che, in molti casi, corrispondono a strade urbane, come quella di Porto San Giorgio. Con conseguenti danni ambientali. Inoltre lamenta che: "Da troppi anni la politica, indifferentemente di destra e di sinistra, locale e regionale, si limita a parlare della terza corsia tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso come se rappresentasse la soluzione del problema della viabilità autostradale del sud della Regione".

Premesso questo e rilevato come sia passato il tempo della realizzazione un’alternativa all’attuale assetto del tratto sud della A14, così conclude: "Pretendiamo e lavoriamo tutti insieme per un progetto di fattibilità tecnico economica con allocazione delle risorse necessarie, per allargare e ammodernare, in sede o altrove, il tratto autostradale in oggetto". "Questo – la sua chiosa – deve diventare un obbiettivo prioritario dell’Amministrazione regionale, senza perdere ulteriore tempo e senza buttare fumo negli occhi di chi la A14 la vive, siano essi utenti regionali o turisti".

Silvio Sebastiani