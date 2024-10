Terza edizione del pellegrinaggio al santuario Madonna dell’Ambro

Avrà luogo sabato e domenica la terza edizione della marcia Francavilla d’Ete - santuario Madonna dell’Ambro a Montefortino; un pellegrinaggio che quest’anno si svolgerà in due giorni, con cena e pernotto a Monte San Martino. L’iniziativa, nata nel 2022 da un’idea di Fausto Splendiani e Fausto Ilari, due francavillesi con la passione delle escursioni, è stata illustrata nei giorni scorsi presso la sala consiliare francavillese alla presenza degli stessi organizzatori e dei sindaci di Francavilla d’Ete e Monte San Martino, rispettivamente Nicolino Carolini e Matteo Pompei. Dalla prossima edizione l’iniziativa sarà istituzionalizzata e inserita nel cartellone delle manifestazioni socio culturali dei due paesi. Il programma dell’iniziativa di domani 5 ottobre: ritrovo e partenza alle 8.30 da Francavilla d’Ete, intorno alle 16.30 è previsto l’arrivo a Monte San Martino per sistemazione, cena e pernotto con la possibilità di visitare la Pinacoteca comunale. Domenica colazione 8,30 con successiva partenza da Monte San Martino e arrivo al santuario della Madonna dell’Ambro alle 16. Tutto pronto per un’iniziativa che coniuga sport, turismo e vocazione religiosa. Info 339-7556557 o 338-1780630.