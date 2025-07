Terzo incendio a Piane di Montegiorgio: c’è l’ombra del piromane

Per il terzo giorno di fila sempre nello stesso territorio e più o meno nella medesima ora si innesca un incendio a Piane di Montegiorgio, la paura che si possa trattare di un piromane inizia a serpeggiare fra la popolazione. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di lunedì quando le fiamme spente anche dal vento hanno iniziato a propagarsi in prossimità dell’area artigianale di Piane di Montegiorgio in via Mattei, le fiamme in poco tempo hanno iniziato a propagarsi verso il fiume Tenna arrivando ad intaccare anche il viale dei Cipressi Calvi, piante secolari di valore storico ambientale, sul posto sono intervenute quattro squadre e persino un elicotteri dei vigili del fuoco giunto da Pescara. Le fiamme nel tardo pomeriggio erano state domate, ma da una prima ricostruzione si presume che possano avere avuto tre punti di innesco. La storia si è ripetuta nuovamente intorno alle 15 di martedì questa volta le fiamme partendo dalla stessa zona sono salite verso il ponte del fiume Tenna che divide piane di Montegiorgio e Belmonte Piceno, anche in questo caso i vigili del fuoco di Fermo, hanno spento l’incendio. Ieri il terzo episodio questa volta nel tratto di fiume Tenna e nei campi più a monte nella zona di Piane di Monteverde, sul posto ancora una vola vigili del fuoco e carabinieri a presidiare l’area. Sta prendendo forma l’idea che si tratta di un piromane che abbia preso di mira la zona.