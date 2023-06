’Tesori al mare’ C’è il mercatino in viale Gramsci

Oggi è il giorno con il primo appuntamento del mercatino ’Tesori al mare’. Si terrà nel tratto centrale del lungomare Gramsci in cinque occasioni fino alle fine del mese di agosto 2023. Il comandante della polizia municipale, dottor Giovanni Paris, ha emanato in proposito un’ordinanza di disciplina del traffico in presenza delle bancarelle. In essa viene indicato il divieto di sosta, con rimozione forzata, nel tratto d strada compreso tra via Polo e via Vecchi nelle seguenti giornate: dalle 14 del 17 giugno alle ore 6 del 19 giugno; dalle ore 14 del 15 luglio alle 6 del 17 luglio; dalle 14 del 29 luglio alle 6 del 31 luglio; dalle ore 14 del 13 agosto alle 6 del 16 agosto; dalle ore 14 del 26 agosto alle 6 del 28 agosto. Il divieto di transito, nel tratto compreso tra via Polo e via Battisti, entrerà in vigore alle 12 nella prima giornata dei cinque appuntamenti. Quindi da ieri.