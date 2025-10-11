Tesori delle sedi bancarie per un giorno visitabili dal pubblico

Riaprono oggi al pubblico le porte dei palazzi storici delle banche e delle Fondazioni di origine bancaria. La Carifermo e la Fondazione aprono al pubblico la loro sede, Palazzo (via Don Ricci, 1 Fermo) e Torre Matteucci e il Giardinetto. La manifestazione "È cultura", promossa dall’Abi rende visibili ogni anno, per un’intera giornata, opere d’arte e capolavori conservati nelle sedi storiche e moderne delle banche e delle fondazioni di origine bancaria, di solito non accessibili al grande pubblico. A Palazzo Matteucci saranno visitabili le stanze e le collezioni artistiche, i resti del Teatro Romano conservati nei sotterranei dell’edificio. Lungo il percorso di visita del Palazzo sarà possibile osservare opere di Andrea del Sarto, Carlo Crivelli, Vincenzo Pagani, Adolfo De Carolis, Giulio Romano, Filippo Ricci, Luigi Fontana. Una delle novità di questa edizione sarà la possibilità di vedere la Natività di Vincenzo Pagani e il Trittico del Mare di Adolfo De Carolis, che tornano ad essere fruibili nel percorso dopo il lungo lavoro di restauro. La Natività, opera appartenente dal 2001 alla Collezione artistica della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, è un olio e tempera su tavola, risalente agli anni ’20 del XVI secolo, realizzato su committenza agostiniana. Rappresenta la Natività circondata da un affollato corollario di Santi adoranti il Bambino, con sullo sfondo l’annuncio dei pastori, il loro viaggio e quello dei Magi. Durante la giornata sarà possibile accedere anche al piano terra della Torre Matteucci (da Corso Cavour). La torre è stata dedicata in passato alla memoria dei caduti in guerra. Delle molte torri medioevali che caratterizzavano Fermo, questa è l’unica rimasta. Alle 16.30, presso il Giardinetto della Cassa di Risparmio, sarà inaugurata Germinal, installazione di Mario Airò, a cura di Matilde Galletti. Le visite guidate, a cura di Maggioli Cultura, previste per Palazzo Matteucci, sono già al completo, mentre restano senza prenotazione le visite guidate alla Torre Matteucci (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) e al Giardinetto (dalle 16:30).