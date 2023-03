Tesori svelati con le Giornate Fai Chiese, palazzi e angoli esclusivi I gioielli conquistano i visitatori

di Angelica Malvatani

A vederli, i giovani della città, sembrano i custodi della bellezza, raccontano dei luoghi segreti della città con una luce negli occhi che è già un successo. Sta tutto qui il segreto del successo delle giornate di primavera del Fai, grande protagonista per due giorni la città di Fermo e davvero sembra che si respiri la bella stagione. Per la delegazione Fai di Fermo, il primo fine settimana della bella stagione significa beni aperti in esclusiva, visite guidate gestite dai volontari del Fondo Ambiente Italiano e dai giovani apprendisti ciceroni delle scuole superiori della città e un percorso di bellezza che si articola tra chiese, palazzi e angoli esclusivi spesso nascosti agli occhi dei più. In tanti già ieri hanno preso parte alla 31esima edizione che ha riguardato gran parte del centro dove tra l’altro è allestita anche la manifestazione ’Fermo Flora’ con espositori di piante e fiori.

È stata questa l’ottica in cui si è mosso lo sguardo della delegazione di Fermo, capitanata da Rossella Falzetta: coinvolgere una fitta rete di volontari, di persone che concedono il loro tempo in maniera del tutto gratuita, con il solo scopo di far conoscere, tutelare e salvaguardare la bellezza che abita con noi la città e, di fronte alla quale, siamo molto spesso lontani, perché si tratta di beni preziosissima ma inaccessibili al pubblico, o indifferenti. Ancora oggi si potranno scoprire nove piccole grandi meraviglie pronte a mettersi in mostra, a partire dal Teatro dell’Aquila: palco, palchetti e platea per un affaccio su una perla della città, la cui visita si correda con l’apertura del gabinetto del sindaco, nell’attiguo palazzo. Proprio il sindaco Calcinaro ha ricevuto ieri i primi curiosi, nel suo studio per l’occasione liberato di carte e fascicoli, impegno e procedure. Dall’altro lato di piazza del Popolo, la visita prosegue alla biblioteca Spezioli, con i suoi tanti secoli di libri, volumi e cultura. La bellezza si fa musica presso il Conservatorio statale ‘Pergolesi’, fruibile alla visita solo ieri.

Al Miti, il Museo dell’Innovazione Tecnologica e della Tecnica Industriale – Officine Storiche dell’ Montani, c’erano proprio gli studenti della scuola a fare da guida, nel cuore di una storia antica. Ancora cultura, infine, con l’apertura dedicata alla sede di Fermo dell’Università Politecnica delle Marche, con i suoi corridoi pullulanti di vita ed energia creativa. Apprendisti ciceroni presenti anche all’Oratorio di Santa Monica e la chiesa di San Filippo Neri, preziosa testimonianza di architettonica religiosa nella nostra città. Il percorso alla scoperta delle nove meraviglie di Fermo termina con il palazzo Vinci Gigliucci e il Palazzo Caffarini Sassatelli, attuale sede della Prefettura di Fermo e vera chicca di questa edizione delle Giornate Fai di Primavera, per la preziosità dei suoi interni e l’eccezionalità dell’apertura. Per la fruizione di tutti i beni non è necessario essere iscritti al Fai, pagare nessun biglietto d’ingresso o versare alcuna quota fissa e la visita è possibile senza prenotazione e accreditamento ancora oggi, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.