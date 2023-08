The Kolors e festa del mare: il clou dell’estate

Ci si sta avvicinando a grandi passi al rush finale delle manifestazioni estive con due eventi di cartello: il concerto della band “The Kolors” alle ore 21,15 di sabato 19 agosto in piazza Matteotti, ad ingresso libero. Ingresso libero anche per la tradizionale Festa del mare: mattino celebrazione della Messa nella struttura del mercato ittico sul molo peschereccio e processione in mare con motopescherecci, vongolare e imbarcazioni da diporto, con lancio in acqua di una corona di alloro in ricordo di quanti hanno perso la vita in mare. Com’è tradizione le barche che sfileranno ospiteranno a bordo le autorità e le persone che vorranno partecipare. Nel pomeriggio cottura dei calamaretti nella padella gigante dell’Adriatico a piazza Napoli e consumazione. Lo spettacolo pirotecnico sul mare chiuderà i festeggiamenti. “The Kolors” è il noto gruppo musicale formatosi a Milano nel 2009 e composto dai cugini Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. Sono divenuti noti nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, per poi raggiungere la consacrazione popolare partecipando al festival di Sanremo 2018 con il brano Frida (mai, mai, mai). Fino al 2022 la formazione comprendeva anche Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni. Genere Pop Rock. Nel corso della carriera il gruppo ha pubblicato quattro album in studio e una raccolta, cantando sia in lingua italiana che in inglese, collaborando con artisti quali Elisa Guè, Elodie e Lorenzo Fragola. Ma, da oggi e fino all’esecuzione dei due maggiori eventi che chiuderanno la stagione, il cartellone comprende altre interessanti iniziative, quali: “Color Day” dalle15 alle 19 di oggi ingresso libero nella spiaggia confinante con la concessione Delfino Verde, sul lungomare nord; nel pomeriggio del 16 agosto nel porto rappresentazione teatrale della tragedia di Euripide “Ifigenia in Aulide”, aperitivo con la collaborazione di ristoratori locali e il consorzio vongolari; alla sera del 17 agosto concerto jazz a Rocca Tiepolo; alle ore 21,30 del 18 in piazza Matteotti un mare di favole, Festival Marameo teatro per bambini e famiglie “Cappuccetto Rosso”, teatro d’attore, comicità, musica e canzoni dal vivo, compagnia teatro Invito (Lecco); alle ore 21,30 di sabato 19 concerto della banda musicale a piazza Dante, nel quartiere sud.

Silvio Sebastiani