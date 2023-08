’The Kolors’ in piazza: navette e parcheggi

Concerto dei ’The Kolors’: l’Amministrazione consiglia il bus navetta e il trenino per arrivare in centro e le grandi aree per la sosta a nord e sud. Sono attese migliaia di presenze in centro per il concerto gratuito dei The Kolors di questa sera in piazza Matteotti (ore 21,30). È consigliato servirsi delle principali aree di parcheggio, di seguito indicate, e raggiungere piazza Matteotti a piedi o attraverso i servizi di bus navetta e trenino. Zona Sud: Palasavelli (area servita a partire dalle 19 da bus navetta fino al termine della manifestazione; area porto (lungomare sud). Zona Centro: ex ospedale civile. Zona Nord: via Marche incrocio lungomare (area servita a partire dalle 18 dal trenino Reali fino al termine della manifestazione). "L’Amministrazione comunale consiglia di evitare spostamenti in auto se non per motivi di necessità – spiega l’assessore alla sicurezza e viabilità Lauro Salvatelli – . Alle zone precedentemente elencate, che vanno preferite perché meglio accessibili, si aggiungono viale della Resistenza, via XX Settembre e viale della Vittoria (di fronte al Municipio)". Nello specifico tavolo tecnico tenutosi ieri in Questura, in previsione della presenza di Achille Lauro al ’Le Gall’ per le 2 di domenica 20 agosto, è stato decisa la chiusura del tratto di via Marche fino al confine con Lido di Fermo dalle 23 ed il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 22 del 19 agosto alle 4 del giorno seguente.