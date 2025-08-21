’The Originals’ danno spettacolo. Un viaggio unico tra reggae e ska

Il mare e i colori di Lido Tre Archi, per un festival unico fatto di musica, di sorrisi, di incontro. Si chiama Arco festival e si apre il 26 agosto con un progetto che è uno spettacolo unico, a unire due storie musicali decennali. Si chiama The Originals il risultato dell’unione tra gli Africa United, 41 anni di storie, e The Bluebeaters, 30 anni di musica. Ciascuno ci mette cinque musicisti e un repertorio vastissimo che trae origine dalle radici comuni giamaicane e ska, per un viaggio che va dritto nel futuro. Madaski è una delle anime che hanno dato vita agli Africa Unite parla di un progetto ambizioso che non è stato semplice realizzare: "Anche per una questione logistica, sorride, siamo torinesi, milanesi, genovesi, toscani, anche provare era complesso. Ci siamo impegnati a fondo perché ci credevamo, è stata una cosa naturale, ci siamo frequentati e abbiamo avuto esperienze comuni negli anni, unirsi è stato naturale". The Originals è un gruppo, ma sono due. S’intersecano sul palco tra ospitate e brani a 20 mani. Tanti sono i musicisti che vi partecipano. 5 da una parte, 5 dall’altra. Ci sono delle radici in comune che partono dalla cultura giamaicana: Africa Unite per quanto concerne il Reggae e The Bluebeaters per lo Ska. L’intento è quello di fare un concerto mettendoci dentro entrambe le esperienze. The Originals rappresenta l’esatto punto di connessione tra questi mondi.

"Nel concerto di The Originals gli Africa Unite & The Bluebeaters suoneranno quasi sempre insieme, spiega ancora Madaski, in un flusso continuo, brani dell’uno e dell’altro gruppo. Non saranno due cose separate, sarà un’unione straordinaria, sotto un unico cielo. Siamo in effetti i sopravvissuti, gli originali, quelli che hanno iniziato questa storia, un gruppo di persone mai state gelose e chiuse, mai rivali, ci divertiamo il doppio". Ci sono già stare una decina di date importanti, un tripudio, tantissime persone, "Ci auguriamo che anche a Fermo sia un momento importante, poi proseguiremo la trasferta a Gioiosa Ionica, un viaggio niente male". Ma come si fa a scegliere nel repertorio di due gruppi storici, per una scaletta che sia giusta? "Suoniamo per oltre due ore, abbiamo scelto le canzoni in base alla caratteristica della formazione, suoniamo tutti insieme, siamo l’unione delle due band, ci alterniamo, ci spostiamo con gli strumenti, a turno. Abbiamo messo i pezzi più conosciuti ma anche quelli che funzionavano meglio nelle varie situazioni. A Fermo portiamo i nostri messaggi anche a livello sociale, teniamo molto a portare avanti le nostre idee, stavolta lo facciamo con un progetto che ci vede uniti, al di là delle storie personali". Anche Count Ferdi, batterista storico del The Bluebeaters, parla di quanto sia particolare il fatto che due gruppi si mettano insieme, con la compagine quasi per intero: "Ci divertiamo il doppio, ci conosciamo da anni, siamo una famiglia numerosa, ci siamo sempre divisi tra un gruppo e l’altro e stavolta ci ritroviamo come a chiudere un cerchio. È un grosso scambio di musicisti e di affetto, abbiamo deciso di mettere i pezzi significativi per noi di una scaletta e dell’altra, li suoniamo a gruppo di sei pezzi più o meno. Mi sento di dire che sia un concerto bello e ci si diverte". Gli Africa portano i loro testi, The Bluebeaters, nati con le cover, hanno un repertorio di brani che funzionano: "Siamo tutti musicisti nel cuore della musica giamaicana, la nostra è quasi una sorta di scuola giamaicana, le radici sono quelle, nella musica black. Siamo ancora pieni di entusiasmo, vale la pena girarla con la musica questa nostra Italia, anche se non è un tempo facile". Inizio concerto alle 21,30, ingresso è gratuito.

Angelica Malvatani