’The Tube’ per la scuola: "Ora le cose vanno meglio"

"Da quando frequento il The Tube mi sento meno diverso dagli altri, ho notato di avere un "rapporto più sereno con i miei genitori, mi danno più fiducia, è inoltre migliorato il mio rapporto a scuola con le materie, i docenti e i compagni". Sono, per la maggioranza, le risposte che 17 ragazzi delle scuole medie di Fermo hanno scelto fra le opzioni predefinite dal Questionario del Centro della Comunità di Capodarco, distribuito a 33 ragazzi nel periodo settembre-maggio 2023. Gli adolescenti del fermano hanno voglia di muoversi, di giocare insieme, dimostrano interesse sui vari argomenti, si affidano volentieri ad adulti disposti ad ascoltarli, a sostenerli nell’aiuto ai compiti e nella comprensione del mondo. Nato a settembre del 2019 come servizio pubblico gratuito a carattere educativo e territoriale nell’ambito del progetto ‘No Neet - Il principale problema che ha la scuola sono i ragazzi che perde’, il The Tube è rivolto a preadolescenti e adolescenti. Tra gli scopi iniziali: intercettare i bisogni di una fascia d’età quanto mai delicata, fornendo sul territorio risposte adeguate e supporto specifico per prevenire i fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, un intervento centrato anche sull’apprendimento e il riconoscimento di quelle abilità sociali, relazionali ed emotive dei ragazzi che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito life skill ossia competenze, che una vota attivate ci permettono di fronteggiare le sfide della vita quotidiana, di metterci in relazione con gli altri prevenendo il disagio e promuovendo il benessere. Chiara Attorre, la responsabile del servizio, spiega: "Sono questionari su cui abbiamo costruito la nuova programmazione di quest’anno, è doveroso restituirli ai genitori del territorio e darne risalto, perché emerge il valore di avere degli esperti e fare delle cose insieme". Per il 202324 il centro prevede esperienze di giochi digitali e non; giochi di orientamento spaziale di comunicazione e cooperazione; giochi sulle funzioni esecutive; laboratori creativi e il corso DivertiMEnte2 con i ragazzi di Matematica senza confini. Anche ai genitori sono stati somministrate alcune domande per verificare il grado di partecipazione e per comprendere opinioni e visioni sul Centro. Hanno risposto 17 famiglie su 30. La maggior parte ritiene che per i figli l’intervento più utile attivato dal The Tube sia legato alle attività per la socializzazione tra ragazzi. Trovano utile avere uno spazio in cui i figli possono sperimentare regole definite di convivenza e trovare adulti con cui parlare. Nelle risposte quasi la metà evidenzia che uno degli incontri informativi più utili sia stato quello su "genitori e regole", seguito da quelli su "nuove tecnologie" e "sessualità". Per tutti l’esigenza è sempre la stessa: avere più occasioni di condivisione sul territorio, genitori e figli, per abbattere il muro di silenzio che spesso si costruisce tra generazioni.