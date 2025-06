’Ti porto al cinema’: ciak sotto le stelle

Porto San Giorgio si prepara a un’estate di emozioni sotto le stelle con "Ti porto al cinema", la rassegna cinematografica che animerà l’Arena Bazzani, sul lungomare Gramsci, dal 21 giugno al 31 agosto. Riconosciuta dal Ministero e unica nel Sud Marche a partecipare a ’Cinema Revolution’, promette circa 54 serate, privilegiando talento italiano ed europeo. I prezzi sono popolari: 6 euro intero, 5 euro ridotto (under 30 e over 60), e 3,50 euro per i film italiani ed europei. Il sipario si alza domani sabato 21 giugno con "Leggere Lolita a Teheran", un film d’attualità presentato con il Gruppo Lettura della Società. Ma l’estate sarà costellata di incontri d’autore imperdibili. Giovedì 26 giugno accoglierà Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che presenteranno il loro ultimo lavoro, "Francesco e Giovanni - Storie d’amore e di mafia", incentrato sulla figura di Giovanni Falcone e sua moglie. Un’occasione unica per dialogare con due grandi nomi del cinema, impegnati nelle Marche. Tra gli ospiti d’eccezione, è attesa la presenza del Maestro Pupi Avati il 13 luglio, per introdurre il suo "L’Orto americano". Seguiranno il 30 luglio Santiago Fondevila e Maura Delpero, quest’ultima pluripremiata con Leone d’Argento a Venezia e numerosi David di Donatello. Grande emozione poi il 6 agosto, con Elisabetta Villaggio che omaggerà il padre Paolo, presentando il restauro di "Fantozzi" e un libro a lui dedicato. La rassegna non sarà solo proiezioni. Una serata speciale dedicata a ’Anora’, film vincitore dell’Oscar, includerà dibattito sulla critica cinematografica e aperitivo. Non mancheranno serate dedicate all’animazione per famiglie ogni martedì, e perzione a luglio e agosto, spicca gli amanti del cinema d’autore, in doppia proieno successi come ’Diamanti’ e ’Follemente’.

Questa rassegna cinematografica all’aperto, con inizio delle proiezioni alle 21,30, ormai è divenuta una vera istituzione per Porto San Giorgio, è frutto di un impegno costante per rendere la cultura cinematografica accessibile e valorizzare le produzioni di qualità. Come sottolinea l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti, "’Ti porto al cinema’ è diventata un’istituzione vanto di tutta la città, caratterizzandola nel periodo estivo". La rassegna è un punto di incontro e celebrazione dell’arte del cinema, possibile grazie anche al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e altre importanti realtà. Porto San Giorgio vi aspetta per una stagione indimenticabile sotto il cielo stellato.

Silvio Sebastiani