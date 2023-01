Tiberi: "Girone tra alti e bassi"

Tempo di bilanci in casa De Mitri – Carlo Forti Volley Angels Lab. Il girone di andata si è concluso con undici punti su tredici partite, delle quali quattro vinte e nove perse e la dodicesima posizione in classifica. Una situazione non rosea, ma che ha delle attenuanti nei tanti infortuni e defezioni che hanno depauperato la rosa delle giocatrici: “Nel girone di andata abbiamo avuto alti e bassi – ha dichiarato il capitano delle rossoblù, Giulia Tiberi - ci sono state partite difficili da affrontare, come altre belle da vedere. Abbiamo avuto difficoltà nel trovare un assetto di squadra, visti anche gli infortuni e le assenze. Durante questa pausa stiamo cercando di mantenere il livello dimostrato nell’ultima gara e per il girone di ritorno siamo cariche e vogliose di raggiungere i nostri obiettivi” . La ripresa del campionato avverrà sabato 4 febbraio alle ore 21 al PalaSavelli, avversario di turno proprio quella Project System di Rimini che precede di un punto in classifica Tiberi e compagne. Una vittoria da tre punti permetterebbe alle rossoblù di scavalcare le romagnole in graduatoria e di migliorare la propria posizione e quindi si tratta di una partita che potrebbe dare molte indicazioni a tecnico e società.