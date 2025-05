Tidei: "Il ritorno di ‘Medicina Amandola’, una conquista per tutti"

"Dopo nove anni torna il reparto di ‘Medicina Amandola’ nel nuovo ospedale dei sibillini. Una conquista per tutti". Questo il commento di Valerio Tidei, portavoce di Fdi del coordinamento di Fermo e membro del gruppo di Fdi di Amandola. Un messaggio che ripercorre il pensiero di molti cittadini dell’area montana. "Con profonda soddisfazione annunciamo il ritorno del reparto di Medicina all’ospedale dei Sibillini di Amandola – dichiara Tidei - a nove anni dal sisma che ha colpito duramente la nostra comunità. È un segnale concreto di rinascita, un passo fondamentale per restituire dignità, servizi e futuro al nostro entroterra montano. Un risultato ottenuto senza clamore, senza passerelle. Abbiamo lavorato con costanza, determinazione e discrezione. Perché non sempre servono riflettori: a volte è il lavoro silenzioso, lontano dai titoli di giornale, a dare i frutti più veri. Il gruppo di Fratelli d’Italia Amandola, ha creduto fin dall’inizio in quest’obiettivo e si è impegnato senza sosta per renderlo realtà. Una battaglia portata avanti con senso di responsabilità, visione e amore profondo per il territorio. Un ringraziamento speciale al direttore generale Roberto Grinta, al direttrice sanitaria Elisa Draghi, oltre agli figure istituzionali come Andrea Putzu, Francesco Baldelli, Andrea Balestrieri, e naturalmente al presidente Francesco Acquaroli, sempre vicino alle esigenze delle aree interne".

A cui si aggiunge una riflessione. "Questo è solo l’inizio – prosegue Valerio Tidei - continueremo a lavorare per un presidio sanitario forte, efficiente e vicino ai cittadini. Vogliamo rivolgere un grazia a chi ci ha creduto, lavorato e aspettato. Dal primo giugno Ppo con medico d’urgenza 24 ore al giorno e dal 3 giugno ritorno Medicina Amandola. Noi saremo sempre dalla parte dei cittadini".

a.c.