Tiene banco la festa di San Martino

Ancora una volta, per il quinto anno consecutivo, parte dall’Avis cittadina la chiamata all’adunata di numerose associazioni cittadine per organizzare tutti insieme la Festa di San Martino. Oggi, dalle 14,30, in Piazza Mazzini, Avis, Admo, Aido, Croce Gialla, Granarium, Azione Cattolica, Agesci, Movimento dei Focolari, Oratorio I Care, Rinnovamento dello spirito, Caritas, Centro Anziani, Arkeo, Città Vecchia e Pro Loco, saranno un tutt’uno nel dare vita a un pomeriggio divertente con le sfide ai giochi di un tempo o da tavolo, gustando castagne, dolci, bibite e vino novello. Il pomeriggio sarà animato anche da balli e stornelli tradizionali con ‘Li Matti de Montecò’, sarà possibile salire sulla Torre Campanaria per godere dello splendido panorama. La festa, patrocinata dal Comune, vuole essere anche un momento di aggregazione oltre che un luogo in cui esaltare la cultura e il valore del dono e sensibilizzare la gente, soprattutto i giovani.