Tipicità all’Expo di Osaka: "Portiamo il nostro life style, tradizione gastronomica e produzioni d’alta gamma"

La promozione territoriale si fa nei luoghi in cui bisogna essere. Nell’anno dell’Expo universale, da Osaka al mondo il passo è breve. La città giapponese si ritrova proiettata al centro del pianeta e diventa una vetrina globale anche per le esperienze locali che guardano al futuro. È il caso della Marche Experience proposta da Tipicità in collaborazione con Atenei, scuole, associazioni ed imprenditori interpreti del cibo, di produzioni d’alta gamma e del life style made in Marche. Un angolo che parlava anche fermano, come ricorda il direttore di Tipicità, Angelo Serri: "L’iniziativa è promossa dall’organizzazione di Tipicità nell’ambito del progetto per Expo Osaka a regia regionale, che vede le Marche protagoniste del Padiglione Italia".

Nella giornata inaugurale della settimana marchigiana all’Expo, di grande impatto e suggestione si è rivelata la serata organizzata da Tipicità al prestigioso Conrad Osaka, struttura a cinque stelle che domina lo skyline della città. Andrea Maria Antonini, Assessore regionale alle attività produttive e all’internazionalizzazione, ha dato avvio al programma. Alla presenza di tanti imprenditori, giornalisti ed influenti del panorama nipponico, si è svolta una presentazione di grande effetto giocata sulle Tre Effe della marchigianità: fashion, food and forniture. Insieme a Paolo Cappellini ed a Floema Group, la narrazione si è focalizzata sull’arte ed il genio marchigiani, capaci di sviluppare un’armonica transizione tra storia e futuro, tradizione ed innovazione. Al centro della scena, borse, calzature e cappelli di alta gamma, insieme a vini, olio e pasta, nonché ad oggetti di interior design.

A Kyoto, invece, la delegazione di Tipicità è stata ospite dell’Università Ritsumeikan, con una masterclass sulle olive all’ascolana del Piceno Doc e sui maccheroncini di Campofilone Igp, magistralmente condotta da Gianmarco di Girolami e Davide Moioli, chef dell’Accademia di Tipicità. Nell’occasione il prorettore all’internazionalizzazione di Unicam, Emanuele Tondi, ha rinnovato il patto di amicizia e collaborazione tra le due università.

Nell’Auditorium di Padiglione Italia, all’interno dell’Expo Tipicità ha promosso ’Diplomazia culturale per la società del futuro, un ponte di saperi (e sapori) tra Italia e Giappone’. Studenti, giornalisti e professionisti nipponici hanno avuto la possibilità di condividere il percorso che, secondo Elena Sgarbi, Commissario Aggiunto per l’Italia a Expo 2025 Osaka, rende la manifestazione organizzata a Fermo e tutto il lavoro di Tipicità, un’autentica pietra miliare della promozione italiana nel mondo.

Dopo il tour nella regione del Kansai e ad Expo, ora la delegazione di Tipicità fa rotta sulla capitale Tokyo, dove sono in programma ulteriori incontri con rappresentanti dell’imprenditoria giapponese interessati a sviluppare interscambi con il sistema Marche.