Tipicità, anno da record. In 3 giorni 10mila presenze

Cala il sipario su Tipicità 2024, restano le emozioni, i numeri, le prospettive. L’organizzazione del festival e il comune tracciano le traiettorie future ed annunciano che nel 2025 Tipicità Festival si svolgerà dall’8 al 10 marzo, giusto il tempo per volare in Giappone dove, dal 13 aprile al 13 ottobre ad Osaka, si terrà l’Expo universale. Proprio nei giorni della manifestazione marchigiana sono state delineate le linee della partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka dall’Ambasciatore Mario Vattani e dall’Assessore marchigiano Andrea Maria Antonini, rispettivamente Commissario Generale per l’Italia e Coordinatore delle regioni italiane. Intanto, nell’ultima giornata del Festival è stata lanciata ufficialmente, insieme ad ANCI Marche, la volata verso l’11ª edizione del Grand Tour delle Marche che quest’anno si attesterà intorno ai trenta eventi organizzati tra giugno e dicembre in altrettante località della regione. Secondo Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo "usciamo da questa edizione con la consapevolezza che Tipicità sta cambiando volto. In questi anni abbiamo lavorato intorno ad un Festival in grado di uscire da Fermo, ed anche dalle Marche, per proiettarsi in Italia e nel mondo. Questo approccio ci ha portato a sviluppare relazioni e collaborazioni importanti che oggi riportano sul territorio i risultati, con tante persone che da altre zone vengono qui a trovarci". Angelo Serri, direttore di Tipicità, sottolinea che "ciò che ha contraddistinto questa edizione è la qualità, a tutti i livelli! I numeri sono importanti e, fortunatamente, sono al di sopra delle aspettative". Quasi diecimila persone in tre giorni, tra visitatori, stampa, operatori ed espositori, con ospiti anche dall’estero.