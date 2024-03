Tipicità Festival, Cna risponde presente

Tipicità Festival chiama, Cna risponde presente. Nella 32esima edizione dedicata al food e ai territori che si svolge al Fermo Forum, l’associazione di categoria ha organizzato alcune importanti iniziative per animare gli spazi espositivi. Inoltre, come spiega il Presidente Paolo Silenzi "in occasione della longeva kermesse, che ha raggiunto un rilievo ormai internazionale, potremo contare sulla presenza del presidente Nazionale Dario Costantini, in visita per la prima volta dall’inizio del suo mandato nel Fermano per conoscere le aziende, scoprire le eccellenze produttive, le bellezze artistiche e culturali, oltre ad intervenire in uno dei talk in programma nella tre giorni di Tipicità. Averlo al nostro fianco rappresenta un grande segnale di vicinanza e di supporto al tessuto produttivo del nostro territorio". Dario Costantini sarà infatti ospite del talk "Cibo, flussi e distribuzione - Nuove geografie", in programma nella Galleria della fiera per oggi alle ore 15: intervistati dal giornalista Raffaele Vitali, Costantini e Silenzi dialogheranno su temi quali la filiera alimentare, la distribuzione, i processi di acquisto e consumo, le prospettive del settore agroalimentare tra transizione ecologica e normative europee. Come di consueto, spazio alle aziende associate di tutta la regione nello stand targato Cna Marche: "Nell’area Mercatino – spiega Andrea Caranfa Direttore Cna Fermo – abbiamo a disposizione uno spazio espositivo ampio e accogliente, con tante aziende associate pronte a far assaggiare i loro prodotti più esclusivi durante tutti e tre i giorni del Festival. Il tema dell’edizione 2024 "Armonia di sapori e territori", rispecchia perfettamente la filosofia CNA e la nostra area sarà il cuore pulsante dell’evento". Infine, non poteva mancare un appuntamento dedicato al gusto e alla tradizione: "Grazie alla collaborazione con l’Accademia dello Stoccafisso alla Fermana – annuncia Caranfa – abbiamo programmato uno show cooking con degustazione di stoccafisso per domenica". La degustazione sarà curata da Guido Gennaro, chef dell’Accademia dello Stoccafisso alla Fermana; vini Cantine Bastianelli, Monte San Pietrangeli.