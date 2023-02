Tipicità porta le eccellenze a Londra

Un racconto per portare il bello e il buono che abbiamo ben oltre i confini nazionali, per declinare il locale in tema globale. L’edizione 31 di Tipicità Festival, che si terrà dall’11 al 13 marzo al Fermo Forum, "come i grandi eventi come fa il Giro d’Italia, ha detto il direttore Angelo Serri, si presenta fuori dai confini nazionali, perchè la sua vetrina vuole essere internazionale". Il viaggio comincia da Londra in un contesto che parla di Fermo e delle Marche nel Regno Unito, all’interno di Rossodisera, ristorante ormai affermato, aperto dai soci Igor Iacopini, direttore e fondatore, 48 anni di Fermo, e Roberto Traini Giulianini, 48 anni di Grottazzolina, che hanno dato vita a questa iniziativa imprenditoriale con due locali. Il primo, nel 2007 a Covent Garden, dove c’è stato il primo meeting alla presenza di istituzioni, enti, imprenditori, giornalisti, scuole e Università che dalle Marche hanno raggiunto la capitale inglese. Il secondo, aperto lo scorso anno a nord di Londra, all’interno del contesto esclusivo di Hampstead, dove si è tenuta la presentazione ufficiale di Tipicità, ’Tipicità: taste Marche experience’ condotta dal giornalista Marco Ardemagni che ha visto l’illustrazione in grande stile del Festival. "E’ importante che hub come Rossodisera siano proprio dei portali e vetrine importanti di cui poter essere orgogliosi con cui poter promuovere città e territorio, le loro bellezze, il loro saper fare, la loro cultura, il buono e le tradizioni e far sì che i visitatori arrivino nella nostra regione, a Fermo e nel territorio del Fermano consapevoli di quanto vanno a vedere, ammirare e gustare – ha detto il sindaco Calcinaro –. Comune e Tipicità lavorano sempre molto nella mission della promozione e nell’instaurare rapporti e collaborazioni che sono finalizzate a questo obiettivo". A Londra c’è stato anche modo di ragionare sui possibili scambi commerciali da realizzare con il Regno Unito, con l’aiuto della Camera di commercio italiana. Il viaggio a Londra è culminato in un evento e sempre a Rossodisera, una vera e propria ambasciata delle Marche che Tipicità renderà punto di riferimento permanente per lanciare su Londra i produttori di ‘Made in Marche’ e le proposte turistiche esperienziali. Presente alla serata anche il Console Generale d’Italia a Londra, Domenico Bellantone, con gli chef dell’Accademia di Tipicità, Luca Facchini e Gian Marco di Girolami. Apprezzatissima dagli ospiti la collaborazione dell’Istituto alberghiero Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio con le studentesse specializzate in sala e accoglienza.

(Altro servizio in Nazionale)