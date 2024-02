Tirapugni elettrico. Un giovane finisce nei guai

La polizia ha denunciato un giovane ventenne trovato in possesso di un tirapugni-dissuasore elettrico che è un’arma impropria. In particolare la Squadra Mobile sottoponeva a controllo un’autovettura a bordo della quale vi erano due soggetti sospetti. Il conducente risultava incensurato mentre il passeggero aveva a suo carico precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti pertanto, considerato anche il nervosismo dimostrato dai due, anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, effettuava una perquisizione personale e veicolare rinvenendo indosso al passeggero un tirapugni-dissuasore elettrico. Tale oggetto atto ad offendere e potenzialmente pericoloso manda energia nei muscoli del corpo provocando spasmi muscolari e una sensazione di stordimento quindi la perdita di orientamento e di equilibrio, inducendo sulla persona una condizione di confusione per alcuni minuti.