Tiro alla fune, non si ferma la super stagione dei Bellatores

Non si ferma la super stagione dei Bellatores, società di tiro alla fune di Monte Urano che proprio domenica scorsa ha conquistato un altro titolo italiano, in occasione dela tappa finale del Campionato Italiano di Tiro alla Fune presso la Palestra di via Olimpiadi proprio nel centro calzaturiero.

Si tratta del titolo italiano nella categoria con limite 680 chilogrammi ottenuto proprio in occasione della tappa di domenica scorsa e che si va ad aggiungere ai due titoli italiani che erano già stati conquistati questa stagione nelle categorie 600 e 640 chilogrammi.

Insomma tre volte campioni italiani i ragazzi di Monte Urano che ha anche conquistato in questa stagione la Coppa Italia nella categoria 640 chilogrammi. Parte della squadra monturanese è anche protagonista con la maglia azzurra nella nazionale italiana.

Tornando a domenica scorsa erano ben undici le formazioni protagoniste con oltre 200 atleti chiamati in causa in rappresentanza di varie regioni italiane: Marche, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Lombardia e Veneto.

Un evento organizzato proprio dalla Bellatores che, da padroni di casa, hanno avuto il merito di portarsi a casa un successo strepitoso che arricchisce il già fornitissimo albo d’oro monturanese.

Roberto Cruciani