Tirocini retribuiti a Porto Sant'Elpidio: opportunità per l'inclusione sociale

L’Ambito XX sta attivando l’erogazione di tirocini retribuiti, riservati a persone svantaggiate dai 16 ai 67 anni, residenti tra Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. Gli interessati, dopo aver contattato gli sportelli Pat, saranno ricontattati per un appuntamento con gli operatori. Ogni profilo sarà valutato in base alla situazione, alle attitudini e capacità, per consentire l’eventuale abbinamento con aziende ed enti disponibili. "Crediamo molto in questa progettualità – dice l’assessore alle politiche sociali, Marco Traini –. I tirocini d’inclusione sociale sono un’opportunità per garantire a chi è in difficoltà un sostentamento economico ma l’obiettivo primario è favorirne l’inserimento lavorativo. Dopo il tirocinio, (non ha costi per le aziende interessate) può esserci la possibilità di un inserimento stabile delle figure già formate. Si parte da settembre". Il Pat a Villa Murri è aperto dal lunedì al sabato (ore 9 12.30). Info: 0734908332