’Toccando il vuoto’ con Lodo Guenzi

Penultimo appuntamento, questa sera, della fortunata stagione teatrale organizzata dal Comune in collaborazione con Amat e sotto la direzione artistica di Stefano Tosoni (Proscenio Teatro). Questa volta tocca a Lodo Guenzi, che veste i panni di attore teatrale, come di consueto negli ultimi anni, per interpretare un testo denso e accattivante: "Toccando il vuoto", di David Greig, autore scozzese già apprezzatissimo nel mondo anglosassone (ha scritto per il Royal National Theatre e per la Royal Shakespeare Company). Lo spettacolo, rappresentato per la prima volta in Italia e diretto da Silvio Peroni, è tratto da una storia vera. Nel 1985, durante la scalata nelle Ande Peruviane, gli alpinisti Joe Simpson e Simon Yate restano vittime di un incidente durante la fase di discesa che provoca la caduta di Joe in un dirupo. La storia ambientata tra passato e presente pone il pubblico in un interrogativo costante: "cosa avremmo fatto al posto di Simon?". Alle 21,15 di questa sera nel teatro comunale, biglietto intero 20 euro ridotto 15. Info e prenotazioni 3924450125 oppure www.vivaticket.com.