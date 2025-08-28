Toccate le 10mila presenze. La sagra della bruschetta festeggia un’edizione record

Una casa tutta nuova, per una festa che compie il mezzo secolo di vita e davvero non dimostra gli anni che ha. Lo spettacolo pirotecnico della scorsa domenica, tradizionale simbolo della fine dell’estate, sancisce la conclusione di una sagra, quella dedicata alla bruschetta nel quartiere San Caterina, che da cinquanta anni si conferma come punto di riferimento per tutto il territorio fermano e non solo. Sei serate di musica, spettacoli, buon cibo e un record di presenze che ha superato anche le previsioni meteo incerte. Un 50esimo anniversario partito con l’inedito cambio di location, il nuovo parco Luigi Gazzoli, luogo non solo delle prossime edizioni, ma spazio aperto a tutte le associazioni del quartiere di Santa Caterina e a tutta la cittadinanza. Ben 10 mila persone sono passate di qui nei giorni della sagra, a testimoniare della voglia di stare insieme, in luoghi adatti a tutti. "Questo 50esimo non è un punto di arrivo – dichiara Daniele Rocchi, presidente dell’associazione Spazio Insieme, organizzatrice dell’evento, ma un nuovo inizio, per cui ci sono sicuramente delle cose da migliorare. Un evento del genere è possibile solo grazie alle più di 200 persone, tutti volontari, che mettono a disposizione il loro tempo, vogliono darci una mano e nel farlo si divertono, e pensiamo che questa cosa da fuori si percepisca". "Fino all’ultimo abbiamo pensato che questo cambio di location fosse impossibile, spiega il responsabile della Sagra della Bruschetta, Enrico Rossi, molti erano scettici, eppure abbiamo continuato a lavorare e alla fine siamo riusciti a mettere in piedi un’edizione magnifica. A chi mi chiede se ho paura per il futuro rispondo fiducioso, perché oltre alle colonne portanti di questa sagra, che l’hanno cresciuta e resa per come la vediamo oggi, vedo tra chi collabora tanti volti giovani e giovanissimi che ci tengono, danno il loro contributo e vogliono portare avanti questa tradizione". Il dialogo tra generazioni e l’aggregazione sono i motori di un evento nato proprio mezzo secolo fa, per gioco, da un gruppo di amici; e da un gioco iniziato lungo Viale Trieste, con qualche fetta di pane e un po’ d’olio buono, siamo arrivati a quasi 10 mila persone che nella scorsa settimana hanno avuto piacere di passare una serata al Parco Luigi Gazzoli. "La sagra, dice Rocchi, è anche e soprattutto solidarietà, siamo una realtà no profit e il ricavato viene donato ad associazioni come Il Ponte, la Caritas, e altre realtà del quartiere e alla parrocchia". Al di là dei discorsi, la sagra è una festa: si ride, si scherza, si balla, grazie ad ospiti per tutte le età, da Franco Neri ai Pupazzi, dai Regina alla Macchiati Band. Si gioca, come nella Grandiosa Caccia al Tesoro a Premi. Soprattutto si mangia.