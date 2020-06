E’ una edizione straordinaria a prova di Covid, la vendita Friends & Family che ha preso il via ieri (fino al 28 giugno) e che il gruppo Tod’s organizza due volte l’anno. Un appuntamento diventato un evento fisso per gli invitati, amanti dello shopping. Quest’anno, per bypassare ogni rischio di assembramenti, Tod’s ha fatto ricorso a due soluzioni: alla vendita nello stabilimento della zona industriale Brancadoro (adiacente al centro direzionale del gruppo) è stato abbinato un canale online con...

E’ una edizione straordinaria a prova di Covid, la vendita Friends & Family che ha preso il via ieri (fino al 28 giugno) e che il gruppo Tod’s organizza due volte l’anno. Un appuntamento diventato un evento fisso per gli invitati, amanti dello shopping. Quest’anno, per bypassare ogni rischio di assembramenti, Tod’s ha fatto ricorso a due soluzioni: alla vendita nello stabilimento della zona industriale Brancadoro (adiacente al centro direzionale del gruppo) è stato abbinato un canale online con la stessa offerta (in termini di assortimento e di prezzi). Nello stabilimento di via Fermi, per evitare le resse degli anni passati, sono stati rivisti gli orari di accesso, spalmando gli arrivi su tre fasce orarie (8,30-12; 13-16,30; 17,30-21), scongiurando così ogni rischio di assembramento. Perciò, all’arrivo, la prima sorpresa: nonostante siano stati allestiti una decina di gazebo con percorsi a serpentina (che, nelle passate edizioni erano invasi da una calca di gente), di file neanche l’ombra. Personale in quantità indica all’ospite come raggiungere l’accettazione per il ritiro del pass. Una volta entrati, altro personale assiste con occhio vigile il cliente passo, passo. Al momento di andare in camerino, viene consegnata una velina da mettere a terra, mentre si provano i capi. Sarà qualcuno degli addetti a rimuoverla. Non c’è più la ressa davanti agli scaffali, non ci sono file ai camerini. La gente circola con grande tranquillità tra un settore e l’altro, guardando i capi Fay, scarpe e borse Tod’s, Hogan e Rogeri Vivier. "E’ come trovarsi in un negozio" si sente dire da qualcuno dei presenti. Scelti i capi da acquistare, si va verso la cassa: anche qui ci sono addetti che regolano la piccola fila di persone che si crea, assicurano i distanziamenti e invitano a percorrere la serpentina, dove pannelli di plexiglass e adesivi messi a terra, garantiscono protezione e distanziamento.

Per chi preferisce restare a casa, è stato creato un sito online dove si possono scegliere i capi preferiti come se si andasse nel punto vendita. L’accesso è possibile con un codice personale (l’equivalente del pass) e solo in un lasso di tempo stabilito. Una volta effettuato l’acquisto, le credenziali vengono annullate. La consegna della merce avviene entro 7-10 giorni lavorativi ed è gratuita per ordini superiori a 450 euro (altrimenti, 13 euro). Sarà interessante vedere, alla fine del F&F l’appeal che ha avuto questo canale ma, intanto, l’esame anti Covid appare ampiamente superato.

Marisa Colibazzi