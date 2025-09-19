Tod’s e mercato Usa: nominato un nuovo Ceo

E’ pienamente operativo da questa settimana, Marco Felci, il nuovo Ceo Americas appena nominato dal Gruppo Tod’s di Diego Della Valle al posto di Roberto Lorenzini che ha lasciato l’incarico in accordo con l’azionariato. Felci approda in Tod’s, in un momento in facilissimo per il mercato americano, ma ci arriva forte di oltre 20 anni di esperienza nell’industria del lusso e della moda, con un forte focus proprio sul mercato americano. Ha iniziato la sua carriera in Italia da Hermès, prima di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha ricoperto ruoli di leadership presso Loro Piana, Lanvin e Versace, per poi diventare Ceo Americas di Etro. Recentemente, Marco Felci è stato executive vice president, commercial, presso Dolce & Gabbana. “Sono onorato di entrare a far parte del Gruppo Tod’s – ha commentato nel suo nuovo ruolo -, un’azienda che rappresenta l’eccellenza e l’artigianalità italiana nel mondo. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il team per rafforzare ulteriormente la presenza e la crescita del Gruppo nelle Americhe, partendo dalle solide basi già esistenti>. Grazie alla sua profonda conoscenza del mercato statunitense e alla comprovata leadership nel retail del lusso, Felci giocherà un ruolo chiave nel promuovere la strategia del Gruppo Tod’s e nel rafforzare ulteriormente lo sviluppo del brand nella Regione.